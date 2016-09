Summerjam 2015 erwartet den Hochsommer !







Temperaturen bis 37 Grad sind am Wochenende gemeldet. Bitte sorgt dafür dass ihr folgende Punkte beachtet und mitbringt:



- Kopfbedeckung

- Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor

- Ausreichend Trinkwasser vorhalten



Aufgrund der langen Trockenheit und erhöhten Brandgefahr möchten wir noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass GRILLEN und OFFENES FEUER VERBOTEN ist. Zuwiderhandlungen können zum Verweis vom Festival Gelände führen.

Bitte bedenkt, dieses Verbot ist zu Eurer aller Sicherheit !!!

Massnahmen des Veranstalters aufgrund der erwarteten Hochsommertemperaturen:



- Freie Trinkwasserentnahmestellen an allen Campservice Punkten, auf der Festivalinsel und auf P2

- Günstiger Wasserverkauf am P4 und P7 , 6 x 1,5l für €5,00 plus Pfand!