Buddy Ogün

In einem Interview prophezeite der König der deutschen Comedy Hape Kerkeling, dass aus Buddy Ogün "etwas ganz Großes wird"!



Nach der erfolgreichen V.I.P.-Was'Los?-Tour zu seiner gleichnamigen Debüt-DVD, schwindelerregenden Klick-Zahlen seiner Kultvideos auf Youtube (über 40 Millionen!) und diversen Smashhits (u.a. “King” im Battle mit Kool Savas) veröffentlicht nun Buddy Ogün, der sagenumworbene Comedian mit den multiplen Persönlichkeiten, am 22. März seine neue Live-DVD "Ich mach sie klar, was' los!" plus einer einer Menge unveröffentlichtem Bonusmaterial!



Aktuell ist er auch gerade auf Deutschlandtournee.